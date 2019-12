Owen Wilson, ator de Marley & Eu, deverá pagar pensão mensal de 100 mil reais para filha de um ano que ele nunca viu

05/12/2019 | 13:11



Owen Wilson, conhecido pela atuação no filme Marley & Eu, terá que desembolsar 25 mil dólares - aproximadamente 104 mil reais na cotação atual - por mês para pagar a pensão alimentícia de Lyla, sua filha de um ano de idade com Varunie Vongsvirates, sua a ex-namorada.A pequena nasceu em outubro de 2018 e, até o momento, ainda não conheceu o pai, que declarou anteriormente em uma ação judicial que não queria fazer parte da vida da filha, segundo informações divulgadas pelo site Radar Online.

Como parte do acordo na justiça, Owen terá que pagar a pensão, além 70 mil dólares - aproximadamente 300 mil reais - por conta dos custos judiciais que Varunie teve e pela enfermeira que a modelo precisou contratar para cuidar da filha. Além disso, o acordo estabeleceu que a ex-namorada terá custódia completa de Lyla e tomará todas as decisões sobre a saúde, educação e bem-estar da criança. O ator também ficou encarregado de pagar um seguro de saúde para a filha, de acordo com o portal.

Owen também é pai de outras duas crianças, um menino de oito anos de idade fruto de seu relacionamento com a ex-namorada Jade Duell, e outro de cinco anos de idade de seu namoro com a personal trainer Caroline Lindqvist.