Caixa de som Wonderboom 2, da Ultimate Ears, chega às prateleiras por R$ 500

Da Redação



05/12/2019 | 13:18

A Ultimate Ears colocou nas prateleiras brasileiras a nova geração da sua caixa de som bluetooth compacta Wonderboom 2. O modelo tem tem novas cores e novas funções – que dão mais projeções aos graves no modo para ambientes abertos.

O produto conta ainda com duração prolongada da bateria para 13 horas, classificação IP67, emparelhamento estéreo Double Up. Tecido tricotado de dois tons completam a nova versão da Wonderboom 2.

O novo recurso Outdoor Boost da caixa é ajustado para ouvir ao ar livre. Basta pressionar o botão localizado na parte inferior para ativar o modo e ter acesso, de acordo com a fabricante, a um som mais alto e nítido. A Wonderboom 2 tem equalizador (EQ) incorporado e pré-ajustado que se adequa a diversos ambientes.

O modelo agora é equipado com graves ainda mais poderosos, graças a uma frequência de cortes mais baixa, 30% a mais de duração da bateria. Ela é à prova d’água e de poeira, além de ter capacidade de flutuação.

Com interface de botão redesenhada na parte superior, é possível reproduzir, pausar e pular faixas diretamente no alto-falante. O recurso de emparelhar dois speakers, o Double Up, foi atualizado.

Cada Wonderboom 2 tem tecido de trama em dois tons, com inspiração no desgaste de cores das roupas desta temporada. O modelo está disponível em cinco cores: Deep Space Black (Preto), Gelo Triturado (Cinza), Radical Red (Vermelho), Bermuda Blue (Azul) e Just Peach (Rosa). O preço sugerido é R$ 500.

No álbum, veja imagens da caixa de som.