Filha de Ana Maria Braga diz sentir 'boicote' da Globo: 'Ficou uma coisa oculta'

Mariana Maffeis, professora de ioga e filha de Ana Maria Braga, revelou sentir um "boicote" da TV Globo com relação aos familiares da apresentadora. Ela afirmou que a percepção de que ela e a mãe estão afastadas acontece porque a emissora é "super fechada".

"A gente podia ir direto lá, agora as pessoas não podem mais aparecer, as crianças não podem, tem que ter um monte de autorização. Antes era normal, a gente aparecia, fazíamos sempre declarações no Natal, no Ano Novo, aniversários, e, de repente, ficou uma coisa oculta", disse à revista IstoÉ.

Maffeis, de 40 anos, afirmou que acha que esse "ocultismo" se deve "à posição da empresa, do programa dela de Ana Maria e, consequentemente, também da rede social dela".

"Mas eu vejo também, talvez, como um pouco de boicote, porque o que eu trago pode parecer um conflito de interesses em relação à uma empresa como a Globo e seus patrocinadores. Eu entendo isso, e a minha relação com a minha mãe está muito acima disso", completou.

A professora de ioga mora em Botucatu, no interior de São Paulo, com o marido e os quatro filhos: Joana, 13, Maria, 9, Varuna, 2, e Hima, de 5 meses. Ela e Ana Maria mantêm uma relação boa, segundo ela, mas divergem em alguns assuntos, como o parto natural - todos os filhos de Maffeis nasceram de parto natural, mas a apresentadora já se disse preocupada sobre o assunto.

"Minha mãe segue rotulando o parto natural como um tabu porque ela talvez esteja desatualizada sobre o tema", disse a professora, que chegou a dizer que a mãe conversou mais sobre o assunto com a modelo Gisele Bündchen do que com a filha. "Mas a resposta disso é que ela presenciou um parto meu do começo ao fim. No parto do Varuna, ela estava presente", afirmou.

Maffeis completou dizendo que é muito grata à mãe. "Não tem divergência, as divergências são normais de mãe e filha. Eventualmente, a gente precisa de um tempinho uma da outra - é normal de qualquer relação", disse.