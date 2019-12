Maisa Silva revela que fã já pediu para tirar foto com ela durante velório de seu bisavô: Fui tratada como um objeto

04/12/2019 | 17:11



Maisa Silva é uma das celebridades mais ativas no Twitter atualmente, e sempre conversa com seus seguidores sobre sua vida e como lida com a fama. Na última terça-feira, dia 3, a apresentadora conversou com alguns seguidores sobre se consegue almoçar tranquilamente em algum restaurante, ou se é interrompida por fãs.

Ela respondeu:

Costumo ir em locais mais tranquilos e sempre é de boa. Tirar foto faz parte, mas tô acostumada. O osso é quando eu tô no meio de uma refeição, tipo dando aquela primeira garfada nervosa de fome e pedem pra tirar foto... Aí eu falo: Espera só eu comer rapidinnho?. Tem gente que respeita.

Um internauta questionou Maisa se, por conta dessa atitude, algumas pessoas já a chamaram de arrogante. Ela, então, revelou um acontecimento bem complicado que já passou em sua relação com os fãs:

Isso não me choca. Já contei pra vocês daquele dia em que pediram foto pra mim no velório do meu bisavô, né? No da minha bisavó foi a mesma coisa. Ali eu senti que fui tratada que nem um objeto.

Tenso, né?

Maisa também deu detalhes sobre sua família, e em especial seu pai, Celso Andrade. Tudo começou quando a atriz revelou que seu pai era negro, e uma internauta a questionou sobre ela se considerar parda, pelo fato de sua mãe ser branca. Ela respondeu:

Oi, não sei, sou meio ignorante nisso, eu sou [parda]? Porque, de verdade, eu percebo a diferença do tratamento que as pessoas têm com o meu pai do que comigo e com minha mãe... Ele sempre é o segurança, motorista, etc... Eu nunca sofri preconceito nenhum pelo tom da minha pele.

Ela continuou, contando que as coisas mudaram, principalmente, depois de a família se mudar para um bairro nobre.

Sempre me considerei branca. Inclusive da família do meu pai só tem eu e mais um primo de brancos. É osso o racismo, já passamos por muita coisa desde que nos mudamos pra um bairro nobre. E você vê que não é a roupa, não é como a pessoa fala, eles vão pela cor de pele mesmo.

No Twitter, Maisa também revelou que está de visual novo: a apresentadora teen deixou os fios loiros para trás e agora usa o cabelo em um tom castanho acobreado. E por um ótimo motivo: ela revelou que pintou os fios para participar de um filme da Netflix! Maisa também contou que, em fevereiro de 2020, pretende pintar novamente o cabelo, mas de rosa. Já estamos ansiosos para conferir esse novo visual, né?