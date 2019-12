Claudia Rodrigues é internada com fortes dores de cabeça

02/12/2019 | 17:11



Claudia Rodrigues voltou a ser internada em São Paulo nesta segunda-feira, dia 2, como foi confirmado pela empresária da humorista, Adriane Bonato. A atriz, que sofre de esclerose múltipla desde 2000, passou por alguns exames após dar entrada no Hospital Albert Einstein e precisou ser internada para tomar uma nova medicação.

De acordo com Adriane, Claudia estava sentindo fortes dores de cabeça na última semana, devido à degeneração do cérebro - um dos problemas decorrentes da esclerose - e foi levada ao hospital. Após os exames, o médico responsável decidiu iniciar um tratamento com um remédio novo e importado dos Estados Unidos, que deve conter o avanço da degeneração.

Apesar de sofrer de problemas decorrentes da doença, Claudia recentemente foi clicada se divertindo em um jantar no Rio de Janeiro.

Desejamos melhoras para a atriz!