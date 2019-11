Base do PSL em SP segue crise nacional

Raphael Rocha



28/11/2019 | 07:03



O PSL, de fato, vive dias de crise. Desde que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) publicamente criticou o presidente nacional do partido, Luciano Bivar, foi desencadeada série de conflitos nas mais variadas esferas partidárias. O mais recente episódio foi visto na noite de terça-feira, na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Gil Diniz (PSL) discursava na tribuna sobre o projeto de lei do governador João Doria (PSDB) com concessão de reajuste aos policiais do Estado quando foi interrompido pela colega Janaina Paschoal (PSL). Os dois bateram boca, aos gritos, para surpresa de todos. Os parlamentares que acompanhavam os trabalhos não acreditaram na proporção da discussão, até porque o discurso de Gil, aparentemente, não fugia à rotina da casa – o presidente do Legislativo, Cauê Macris (PSDB), era um dos mais incrédulos. Janaina teve de ser retirada do plenário para se acalmar, enquanto Gil ameaçava nos corredores processar a correligionária.

Repúdio

O vereador bispo João Batista (Republicanos), de São Bernardo, apresentou moção de repúdio à Rede Globo por causa do último episódio da novela A Dona do Pedaço. O capítulo mostra que a personagem Jô, vivida pela atriz Agatha Moreira, virou evangélica na prisão, mas que, ao deixar a carceragem, matou Régis, interpretado por Reynaldo Gianecchini. Depois disso, ela se envolveu com um evangélico rico. A última cena mostra a já convertida Jô com fisionomia macabra. Para João Batista, o episódio mostra o preconceito da Globo com os evangélicos. “É rede esgoto de televisão”, disse. João Batista foi um dos presidentes da Rede Record, rival da Globo. A moção de repúdio foi aprovada pela Câmara de São Bernardo.

Candidatura

O ex-vereador Tiago Nogueira (PT), de Santo André, registra hoje inscrição para ser candidato à Câmara no ano que vem. Tiago tentará ser parlamentar pela terceira vez – esteve no Legislativo entre 2009 e 2012 e foi eleito para a legislatura 2013-2016, mas ficou como secretário no governo de Carlos Grana (PT). Em 2016, não buscou renovar o mandato – foi um dos coordenadores da campanha de Grana. Aliás, neste ano, será companheiro de chapa de Grana, já que o ex-prefeito também concorrerá a uma cadeira na casa.

Sessão solene

O Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos) de Santo André será protagonista de sessão solene, realizada na Câmara, a partir das 19h30. A entidade completa 30 anos de atuação.