O segredo das startups inovadoras

Do Diário do Grande ABC



27/11/2019 | 11:42



Não é novidade que as startups estão dominando o mercado brasileiro. Segundo a ABStartups (Associação Brasileira de Startups), o número de startups cadastradas dobrou entre 2012 e 2017, saltando de 2.519 negócios para 5.147. Atualmente, já existem 12 mil empresas, de acordo com a entidade. Mas, para alcançar de fato o sucesso, não basta apenas intitular-se como startup, é preciso investir em inovação. Afinal, qual o segredo para tornar-se startup inovadora?

Muitos acreditam que desenvolver projeto de inovação demanda ideia 100% nova no mercado. É preciso desmistificar esse conceito, pois a inovação pode ser reconhecida em outros aspectos importantes como a concepção ou melhoria de um produto, a agregação de novas funcionalidades ou características a produto já existente, ou, até mesmo, processo que implique em melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade ao negócio.

No entanto, para tornarem-se startups inovadoras, existem alguns desafios que devem ser superados. A maior parte dessas empresas tem dificuldades em alavancar o investimento em inovação, fundamento de existência delas. Benefícios fiscais, como a Lei do Bem (11.196/05), por exemplo, têm como objetivo viabilizar a concessão de incentivos fiscais por parte do governo federal às empresas que realizarem P&DI (Pesquisa e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica).

Desta forma, é possível investir em inovação e ainda recuperar no mínimo 20,4% desse investimento. Contudo, para usufruir desse benefício, é necessário que as empresas estejam no regime de Lucro Real, Lucro Fiscal, e emitam CND (Certidão Negativa de Débitos) ou CPD-EN (Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa) – certidões federais.

Na Lei do Bem existe mecanismo adicional para apoiar as startups a adquirir recursos financeiros para desenvolver seus próprios projetos. Para startup que não tribute no regime de Simples Nacional, é possível participar do sistema da Lei do Bem via parceria com outra empresa que se enquadre aos requisitos da Lei do Bem, em conformidade com o explicitado no anterior parágrafo, por meio do desenvolvimento do projeto junto com essas empresas.

Desta forma, a legislação prevê que as receitas obtidas por essas startups, que sejam oriundas de projetos incentivados pela Lei do Bem, não sejam tributadas. Já para a empresa parceira, o dispêndio que se tenha com a startup torna-se elegível para o principal benefício da Lei do Bem. Objetivando, assim, fomentar as parcerias em grandes projetos entre startups e empresas de maior porte.

Anderson Rodrigues é diretor de negócios do FI Group.