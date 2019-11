Meghan Markle homenageia Príncipe Harry e Archie com colares de astrologia

27/11/2019 | 11:10



Meghan Markle é realmente bem ligada com a família! A duquesa prestou uma homenagem ao marido e ao filho enquanto visitava famílias de militares em um compromisso oficial da realeza. Para o evento, a ex-atriz escolheu usar dois colares de ouro com os símbolos de touro e virgem, os signos de Archie Harrison e Príncipe Harry respectivamente.

As joias feitas artesanalmente são de uma pequena marca canadense, chamada Suetables. A joalheira Sue Henderson, que é dona e fundadora do negócio, contou em entrevista à People que foi uma amiga de Meghan que entrou na loja e escolheu os acessórios para presentear a duquesa. Ela disse que foi tudo bem orgânico e nada arquitetado, mas ficou de olho nas redes da família real, já que ela sabia o destino final do presente.

A empresária contou que ela é dona de um negócio local, com apenas duas lojas, e a maioria de seus clientes são canadenses. Porém, isso mudou após suas joias chegarem ao pescoço de um membro da realeza britânica e agora ela está se virando para dar conta dos pedidos vindo de todos os cantos do mundo. Sobre a escolha das joias feitas especialmente para Meghan, Sue comenta:

- A maioria das pessoas homenageia os filhos quando se trata de joias personalizadas, mas eu acho que o fato de ela ter escolhido homenagear o Príncipe Harry também é um sinal verdadeiro do quanto ela ama a família.