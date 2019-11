Após confirmar saída do SBT, Larissa Manoela é vista nos estúdios Globo com os pais

25/11/2019 | 12:10



Como você viu, Larissa Manoela confirmou que deixará o SBT no final deste ano. Apesar de já estar com a saída acertada da emissora, a atriz ainda não divulgou se migrará para outro canal no início de 2020. Entretanto, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Larissa foi vista na tarde da última sexta-feira, dia 22, nos Estúdios Globo. Suspeito, hein?

Larissa estava na Globo junto com os pais, Silvana Taques e Gilberto Santos. De acordo com a jornalista, a atriz teve uma reunião na emissora no Departamento de Acompanhamento Artístico e, depois, foi para a praça de alimentação, onde comeu um sanduíche.

Enquanto comiam, Larissa e os pais conversavam bem baixinho, para que ninguém de fora pudesse ouvir a conversa. Com isso, não se sabe exatamente o que a artista foi fazer por lá. Qual é o seu palpite, hein?