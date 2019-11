Ingrid Guimarães revela que começou a usar brinquedos eróticos com o marido após De Pernas Para o Ar

24/11/2019 | 18:11



Ingrid Guimarães deu uma entrevista reveladora para o jornal O Globo e falou sobre sua relação com o marido, Renê Machado, o que faz para se manter sempre jovem e a descoberta do câncer de Heloísa Périssé, sua amiga de longa data.

Ingrid contou que tenta sempre manter a chama acesa na relação - e que, para isso, vale tudo, até mesmo algumas dicas que aprendeu enquanto gravava a trilogia De Pernas Para o Ar.

- Manter a chama acesa é uma luta diária. Começamos a usar brinquedos eróticos depois do filme De Pernas Para o Ar.

A atriz contou ainda que, por causa do marido, não expõe muito a filha, Clara, e que respeita a opção dos dois por não serem famosos. Quando o assunto é a saúde, Ingrid revelou que teve fortes crises de ansiedade há alguns anos, ao se dar conta de que logo completaria 50 anos de idade (atualmente, ela está com 47).

- Ficava com taquicardia no meio da rua. Percebi estar trabalhando que nem uma maluca, comendo mal e cuidando pouco de mim. Comecei a pensar: Já fiz sucesso no teatro, na TV, no cinema e na publicidade . O que mais me falta realizar? Com quem quero perder meu tempo de vida, daqui para frente?

Apesar de tomar ansiolíticos por algum tempo, a humorista conta que decidiu controlar a ansiedade sozinha. Assim, começou a se exercitar mais e praticar meditação. Além disso, ela garante que a vida saudável é o que a ajuda a olhar para si mesma, hoje em dia, e se ver satisfeita.

- Estou na fase da minha vida em que mais me gosto, sei que estou até exibidinha, mas não me levo a sério. Quando a gente não nasce linda, precisa aprender a valorizar o que tem de melhor. Cuido muito do meu cabelo, que é parte da minha personalidade. Em relação à pele, sou adepta da prevenção no lugar da intervenção. Apareceu um laser moderno, estou fazendo, pode até me usar de cobaia. Faço massagem estética, drenagem e acupuntura toda semana, sou acompanhada por uma nutricionista , cortei fritura. Mas isso de segunda a sexta, nada me impede de comer uma rabada no fim de semana. E, quando viajo de férias, não passo nem batom.

Ingrid também emocionou ao falar sobre a descoberta do câncer nas glândulas salivares de Heloisa Périssé - e adiantou que, em 2021, elas pretendem remontar a famosa peça de teatro Cócegas.

- No meio da minha crise pessoal, descobri a doença da Lolô. A princípio, emburaquei, me dei conta de que a vida tem um fim e que ele pode estar bem perto. Graças a Deus, ela está ótima. A gente acabou se reaproximando, apesar de nunca ter se separado, num lugar superlegal. Percebemos que o tempo é curto, que a vida passa e que vivemos juntas metade das nossas carreiras. Decidimos, então, celebrar. Vamos remontar o Cócegas, em 2021, quando o espetáculo completará 20 anos da estreia. Faremos uma pequena turnê, tipo Sandy & Junior. Além disso, também em 2021, lançaremos um documentário sobre a peça, com filmagens da época.