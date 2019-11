Final da Libertadores contará com shows de Anitta e Gabriel, O Pensador!

23/11/2019 | 13:10



A final da Libertadores da América acontece neste sábado, dia 23, e contará com diversos shows de artistas latinos - e o Brasil está muito bem representado! De acordo com o G1, Anitta e Gabriel, O Pensador agitarão a abertura da partida entre o Flamengo e o River Plate, que ocorrerá a partir das 17h, no horário de Brasília, em Lima, no Peru.

Além dos nomes nacionais, Sebastián Yatra também irá cantar no evento. O colombiano tem alcançado sucesso com os hits Traicionera e No Hay Nadie Más - a última, inclusive, foi música tema de Vivi Guedes e Chiclete em A Dona do Pedaço, em uma versão com a cantora Isabela Moner.

Além disso, a apresentação contará também com os argentinos da banda Turf, Fito Páez e Tini Stoessel. Não dá pra perder, hein?

Anitta, que embarcou para Lima na noite desta sexta-feira, dia 22, contou em seu Instagram Stories que, assim que a notícia sobre sua apresentação foi divulgada na internet, vários amigos entraram em contato pedindo para que ela os levasse para o jogo. Até mesmo seu tio, Christian Rangel, que é flamenguista e morre de medo de avião, não perdeu a oportunidade de torcer pelo time.

Como você conferiu, a partida seria narrada por Galvão Bueno, mas o narrador sofreu um infarto e precisou ser internado. Por esse motivo, quem assume é Luis Roberto.