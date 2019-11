Final de A Dona do Pedaço divide o público com tantas reviravoltas - e Josiane surpreende ao aparecer como demônio

23/11/2019 | 10:11



Na noite da última sexta-feira, dia 22, foi ao ar na Rede Globo o último capítulo da novela A Dona do Pedaço. E o público se surpreendeu bastante com o desfecho de alguns personagens, viu? Afinal, você imaginava que Josiane, a vilã interpretada por Agatha Moreira, iria aparecer como um demônio na cena final da trama? Que medo, hein? E em entrevista ao site oficial do folhetim, Agatha assumiu que ficou bem animada com o fim de sua personagem, já que não queria que ela encontrasse a salvação:

- Adorei quando soube do final, pois não queria a redenção da personagem, afirmou a atriz.

Diferentemente de Josiane, Fabiana encerrou a sua história rezando. A personagem de Nathalia Dill atirou contra um homem e decidiu orar e pedir perdão a Deus pelo seu pecado. Entretanto, ela assumiu que tem uma vocação para ser pistoleira e terminou na fazenda dos Ramirez, ao lado de Rael.

Maria da Paz, como toda mocinha, se deu bem no final da novela. A boleira, vivida por Juliana Paes, casou-se com o grande amor de sua vida, Amadeu, interpretado por Marcos Pasquim. Ela ainda deu à luz uma menina e algumas cenas mostraram a família completa e feliz, seguindo em frente após tantos acontecimentos ruins.

Já Vivi Guedes, interpretada por Paolla Oliveira, deixou a vida de influenciadora digital de lado. Ela, que estava sendo mantida em cárcere privado, foi salva por Chiclete, papel de Sérgio Guizé, e os dois decidiram fugir juntos. Afinal, Chiclete atirou contra Camilo, vivido por Lee Taylor, e poderia enfrentar problemas por sua atitude - mesmo tendo sido em legítima defesa.

Régis, papel de Reynaldo Gianecchini, se deu muito mal. Ele acabou sendo morto por Josiane, que o empurrou de um viaduto. Já Rock, interpretado por Caio Castro, se tornou campeão nacional de boxe e casou-se com Joana, vivida por Bruna Hamú.

E você, gostou do final de A Dona do Pedaço? A seguir, que tal conferir a opinião dos internautas sobre o último capítulo?

Qual foi a cena mais marcante de 2019 em uma novela e por que foi a cena da Josiane no final de A Dona do Pedaço? SIMPLESMENTE MEMORÁVEL.

Fabiana foi de fato a dona da novela. Chegou sem nada, foi expulsa de todos os lugares, voltou pro convento e agora faz fortuna como justiceira. ELA SIM É A DONA DO PEDAÇO.

A Vivi Guedes era a mulher mais independente, idealista, pra frente e empoderada da novela. Vai terminar como fugitiva, largando o que mais amava de fazer, deixando família e indo morar isolada para ficar com o amor da vida dela. Podia ser bem diferente. DEVIA!

Camilo teve o que merecia, essa novela mostra como deve ser o fim de agressores. Infelizmente essa é a realidade de muitas mulheres. Agora Vivi Guedes vai ser livre e feliz com o Chiclete.

A última cena de A Dona do Pedaço. Na hora bateu um frio na espinha, mas agora percebo que esse simples efeito conseguiu destoar do clima inteiro da novela (virou terror, do nada). A personagem é uma capeta despirocada, mas colocar isso literalmente na tela fica bobo.