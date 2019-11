A reinauguração da capela dos Casa

Ademir Medici



23/11/2019 | 07:00



Dedicada a Santo Antonio de Pádua, a capelinha existe desde a primeira metade do século XX e é o mais antigo bem histórico de São Bernardo entre a Via Anchieta e a Rodovia dos Imigrantes, juntamente com a construção colonial do clube da Ford, este remetente à fazenda Jurubatuba dos beneditinos

O padre Antonio Fernandes Nascimento, pároco do bairro dos Casa, desde que chegou ao bairro tem se preocupado com a preservação da capelinha de Santo Antonio. Mobilizou a população, manteve contato com o órgão de preservação histórica da cidade, conseguiu autorização para uma primeira reforma, inaugurada em 11 de março de 2017.

Agora, outro passo: neste sábado, com novos serviços realizados, a capela de Santo Antonio será reinaugurada, com missa solene, às 18h. É a reabertura definitiva de um espaço que marcou gerações: dos antigos brasileiros a caminho do Alvarenga, dos imigrantes italianos e dos migrantes atraídos de todas as partes pelo parque industrial de São Bernardo.

Por questões até pessoais, Memória tem um afeto especial pela capelinha dos Casa. E temos ali fiéis colaboradores, como Avenir Govato e Tirzah Lochetti Vitorino, sempre enviando notícias – Tirzah realiza importante trabalho documental sobre a capela.

O tombamento histórico pode dificultar na preservação de bens, ao invés de ajudar? Depende. No presente caso toda uma população se uniu para preservar o que é seu, o que é da cidade. Parabéns! E todos ao bairro dos Casa neste fim de semana, para conferir o que está sendo feito.

Reabertura da capela Santo Antonio do bairro dos Casa

Quando: hoje, sábado, dia 23; e amanhã, dia 24.

Endereço: Estrada dos Casa, na bifurcação com Rua Leonardo Martins Neto.

Parte religiosa: missa solene às 18h de hoje.

Parte recreativa: após a missa, quermesse, hoje e amanhã.

Diário há 30 anos

Quinta-feira, 23 de novembro de 1989 – ano 32, edição 7230

Manchete – Eleições municipais, 2º turno: Lula prega governo de coalização; Ibope aponta Collor com 50%

Cultura & Lazer – Asba (Associação São-Bernardense de Belas Artes) despejada em definitivo pela Prefeitura.

O apoio de Parron ao campo do Serrano

Em seu fundamental programa de Memória pela Rádio Bandeirantes, o jornalista Milton Parron declara, na audição de hoje, apoio ao esforço da municipalidade andreense pela restauração do estádio do Serrano, nos fundos de Paranapiacaba, que é distrito de Santo André.

Mais que centenário, o estádio do Serrano é o mais antigo do Brasil a guardar características originais, localizado num verdadeiro jardim natural formado pela Mata Atlântica.

Esta página Memória acredita que com o restauro do campo Paranapiacaba atrairá as atenções dos esportistas, em especial dos historiadores do futebol. Foram eles que conseguiram a criação do Museu do Futebol, no Pacaembu, hoje uma atração internacional. E um grande número deles integra o Memofut – Grupo Literatura e Memória do Futebol – que se reúne no mesmo Museu do Futebol.

Eles, como nós, torcemos para que o prefeito Paulo Serra cuide com carinho deste que hoje faz parte da linha de frente da história do futebol brasileiro. E agora temos o apoio de peso de Milton Parron, craque do radiojornalismo, craque da história e memória.

Coreto. Bandas. Praças e jardins

Texto: Milton Parron

Neste fim de semana vou apresentar mais uma produção do saudoso J. da Silva Vidal para o Projeto Minerva que foi levada ao ar em 1976 na Bandeirantes.

Como ‘cabeça de rede’, ou seja, geradora do som para as demais emissoras da cadeia obrigatória para transmissão do programa educativo Minerva nas manhãs dos domingos, a Bandeirantes, e algumas outras estações, tinham autorização para produzir seus próprios programas.

No caso da Bandeirantes, o responsável por esse trabalho era o produtor e apresentador J. da Silva Vidal.

No mês de agosto último reprisamos um programa daquela série que focalizou as origens e a evolução do instrumento musical acordeão, que já foi muito mais popular que nos dias atuais.

Agora, o tema serão as bandas de música, corporações musicais que eram as atrações nos coretos das praças e jardins de quase todas as cidades brasileiras nas noites e sábados e manhãs domingueiras.

Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Memória. Bandas Brasileiras. Produção e apresentação: Milton Parron. Depois do futebol noturno, com reprise amanhã, às 5h. E na internet em bandeirantes.com.br – No ar.

A festa do padroeiro Santo André

Novena – Terceiro dia

Hoje, sábado, dia 23, às 16h, com a presença e pregação do padre Jean Rafael, da Paróquia Nossa senhora de Fátima, de Santo André.

Tema:

Distribuir Pães aos Famintos Como Fez Santo André

Local:

Paróquia Santo André, na Vila Assunção.