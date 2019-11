Figueirense empata com CRB, se garante na Série B e define todos os rebaixados

22/11/2019 | 21:30



O calvário do Figueirense na Série B do Campeonato Brasileiro enfim chegou ao fim. O time comandado pelo técnico Pintado segurou o empate sem gols com o CRB, no estádio Rei Pelé, nesta sexta-feira, pela 37ª e penúltima rodada, e acabou com qualquer chance de ser rebaixado.

De quebra, o Figueirense ainda sacramentou a queda dos quatro clubes que estão abaixo dele na tabela, definindo todas as vagas para a Série C de 2020. Vila Nova, Criciúma, São Bento e Londrina, todos com 36 pontos, não têm mais chances de alcançar o 16º colocado. O Figueirense tem 40 pontos, faltando apenas uma rodada para o fim do campeonato.

A campanha de recuperação do Figueirense parecia impossível. A equipe foi lanterna da competição por diversas rodadas e conviveu com salários atrasados e até mesmo uma derrota por W.O. para o Cuiabá, quando os jogadores se recusaram a entrar em campo. O time ficou 18 rodadas, equivalente a um turno inteiro, sem vencer.

Para o CRB, o resultado significa o fim do sonho do acesso. Com 55 pontos, o time alagoano não alcança mais o quarto colocado, o Coritiba, que tem 60, cinco pontos a mais.

O primeiro tempo foi truncado e de poucas finalizações, mas era o Figueirense quem tinha mais presença no campo de ataque. Apesar de chutar pouco em gol, o time visitante chegou a assustar o CRB e exigiu duas belas defesas do goleiro Edson Mardden.

Na primeira deles, o meia Tony cobrou falta com força e obrigou Mardden a espalmar. Na segunda, Rafael Marques cabeceou e o goleiro fez uma linda ponte, mas a jogada já estava parada por posição de impedimento. A resposta do CRB foi em chute de longa distância do lateral Bryan, que acertou o travessão.

No início da segunda etapa, o CRB parou na trave mais uma vez. O meia Élton Arábia foi quem arriscou de fora da área e mais uma vez a bola bateu no travessão.

Ciente de que o empate era suficiente para escapar do rebaixamento, o Figueirense passou a administrar o resultado e ainda assustou em cabeceio de Alemão que Mardden espalmou e ainda contou com a sorte, já que a bola também bateu na trave.

Segurando o resultado até o apito final, após oito minutos de acréscimos, o Figueirense comemorou muito o empate e garantiu a permanência na Série B. Emocionado, o técnico Pintado desabafou. "Estou muito feliz por termos superado esse desafio. Deixamos o clube em condições de pensar em vida nova em 2020", disse o treinador, que teve retrospecto positivo com duas vitórias e sete empates. O time está invicto há 11 rodadas.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado para a disputa da última rodada da Série B e apenas para cumprir tabela. O Figueirense recebe o Operário no estádio Orlando Scarpelli, enquanto o CRB vai ao Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, para encarar o Bragantino, em jogo de festa para a entrega da taça ao campeão da temporada.

FICHA TÉCNICA:

CRB 0 x 0 FIGUEIRENSE

CRB - Edson Mardden (Fernando Henrique); Daniel Borges, Wellington Carvalho, Ewerton Páscoa e Bryan; Claudinei, Lucas Siqueira e Élton Arábia (Edson Cariús); Willie (Daniel), Alisson Farias e Léo Ceará. Técnico: Marcelo Cabo.

FIGUEIRENSE - Pegorari; Luis Ricardo, Alemão, Pereira e Conrado; Patrick, Tony, Fellipe Mateus e Victor Guilherme (Robertinho); Breno (Hélton) e Rafael Marques (Andrigo). Técnico: Pintado.

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÕES AMARELOS - Wellington Carvalho e Léo Ceará (CRB); Pegorari, Luis Ricardo, Alemão e Patrick (Figueirense).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).