Bairro São José recebe 36 ações integradas até o fim do mês para melhorias

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



22/11/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Caetano iniciou, na tarde de ontem, o programa Viva São José, que vai promover 36 ações, até o dia 30 de novembro, pelo bairro, como reparos em equipamentos públicos, operações de segurança e serviços de zeladoria. Entre as intervenções, destaque para a reinauguração da Emei (Escola Municipal de Ensino Infantil) Irineu da Silva, localizada no Bosque do Povo, na tarde de ontem.

A unidade de ensino recebeu serviços de recuperação da redes elétrica e hidráulica, troca de telhados, manutenção dos banheiros e pisos e finalização com as pinturas. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 600 mil.

Segundo a administração, a Emei não recebia reforma desde 2009. Foram 180 dias de revitalização, período em que a unidade recebeu auxílio dos pais de estudantes. “Os pais respeitaram todo esse tempo de obras e confiaram em nosso trabalho. Até o fim do ano, temos mais duas revitalizações em Emeis para serem entregues”, relata o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

A unidade atende cerca de 138 crianças, com idade entre 3 e 6 anos. Os pais comemoram o novo espaço. “Sabemos que obras não são fáceis, então, para nós foi um período tranquilo em que precisávamos entender a administração”, comenta a assistente administrativa Tatiana Castro, 32, mãe de Lorenzzo Castro, 4.

Já a dona de casa e moradora da região Miriam Souza, 48, estudou na unidade em 1975 e se emociona ao contar sua passagem por lá. “O Programa Viva São José relembrou minha história. Sempre serei grata”, disse.

OUTRAS INTERVENÇÕES

Durante os dez dias em que o programa vai vigorar, os moradores da região vão receber atenção da administração municipal – igual aos bairros Fundação e Prosperidade, que também já receberam projetos semelhantes. Nos dois últimos dias de ações, o Governo em Movimento vai avaliar os resultados obtidos no bairro São José. “A ideia é atingir 100% das pessoas residentes no bairro, levando atendimentos de qualidade e avaliando a necessidade de cada local”, comenta o prefeito.