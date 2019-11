'O São Paulo não pode torcer para o Fla', diz Juanfran sobre vaga na Libertadores

20/11/2019 | 17:20



O lateral-direito Juanfran afirmou que o São Paulo não pode depender de torcer para o Flamengo na final da Libertadores deste sábado, contra o River Plate, em Lima, para aumentar as suas chances de garantir classificação à fase de grupos da próxima edição do torneio continental. Com um eventual título do time carioca, o G4, grupo dos quatro primeiro que asseguram lugar neste estágio da competição sul-americana, se transformaria em G5, abrindo mais uma vaga direta para o quinto colocado.

"Não podemos torcer pelo Flamengo. O São Paulo não pode torcer pelo Flamengo. Apesar de ter parceiros lá, o Filipe Luis, de quem gosto muito, e Diego, joguei com ele e tenho grande respeito. Mas não podemos torcer", disse Juanfran em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, no CT da Barra Funda. "Nós temos de pensar em ganhar do Ceará. Um time grande pensa em si mesmo, não pensa nos demais. E nós somos time grande", concluiu.

O Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil, é o atual quinto, com 53 pontos, mesma pontuação do São Paulo. Por ter conquistado o título do torneio nacional nesta temporada, o time paranaense já está classificado a fase de grupos da Libertadores de 2020, o que também abriria essa vaga à equipe tricolor.

O volante Tchê Tchê, que também concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, desconversou sobre o assunto. "Temos que focar no próximo jogo, em busca da vitória, e depois mirar uma sequência positiva nesta reta final de temporada. Nosso foco está sempre no próximo compromisso, que agora será contra o Ceará", disse o jogador, se referindo ao confronto de domingo, às 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a partida diante do rival cearense, o técnico Fernando Diniz não terá Pablo (suspenso). Raniel, Alexandre Pato e Toró disputam pela vaga aberta pelo atacante. O treino desta quarta-feira foi fechado à imprensa.

Uma possível escalação tricolor para o duelo de domingo é a seguinte: Tiago Volpi; Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Liziero (Jucilei), Tchê Tchê e Igor Gomes (Juanfran); Antony, Raniel (Pato) e Vitor Bueno.