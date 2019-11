Meghan Markle e príncipe Harry planejam gravidez para o próximo ano

20/11/2019 | 15:11



E parece que Archie Harrison não demorará para ter um irmãozinho (ou irmãzinha)! Segundo informações do site Us Magazine, Meghan Markle e príncipe Harry planejam aumentar a família no próximo ano. Uma fonte garantiu que a família é a prioridade número um do casal, que sempre encanta ao falar da transformação que suas vidas tiveram após o nascimento do filho. É muito amor, né?

Festas de fim de ano

Como você viu, Harry e Meghan decidiram passar o Natal longe da Rainha Elizabeth II e do Palácio de Buckingham. E por mais que todos pareçam apoiar essa decisão, um informante revelou à Us Magazine que a monarca não está gostando nada dessa história.

- A rainha está desapontada com eles, contou a fonte.

O Duque e a Duquesa de Sussex passarão o Natal com a mãe de Meghan, Doria Ragland. E aí, o que você achou?