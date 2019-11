Após polêmica, Lexa revela que conversou com Pitty e declara: - Já morreu esse assunto

18/11/2019 | 13:11



Lexa e Pitty se envolveram em uma polêmica pública após a funkeira relatar um suposto caso de machismo por parte da equipe da roqueira e, de quebra, alegar que foi expulsa quando tentava assistir a performance da colega durante uma festa universitária em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Nas redes sociais, as duas deram declarações que chamaram a atenção, como por exemplo Pitty, que de primeira tentou amenizar a situação durante conversa com os internautas, ms acabou declarando:

Cansei de ficar aqui tentando proteger ela e passar pano para uma atitude antiprofissional e que gerou essa confusão toda. Isso sim, é sororidade. E agora, chega. Eu vivo há mais de 16 anos de música e não de polêmica. Beijos de luz.

Agora no entanto, parece que as coisas já se acertaram entre as duas, pois Lexa publicou no Instagram Stories uma série de vídeos falando sobre o ocorrido e conversa que teve com Pitty.

- A Pitty me procurou, nós conversamos. Ela ouviu meu lado, eu ouvi o dela e expliquei que, em nenhum momento, a minha reclamação foi para ela. Jamais. Pelo contrário, falei de uma forma muito respeitosa sobre ela. Meu problema foi com a forma que a equipe dela... enfim. A gente exalta as mulheres e não quer que nenhum tipo de discussão ou briga vá pra frente. Pelo contrário, meu intuito foi defender uma causa.

E continua:

Nos entendemos. Eu quero deixar mais uma vez muito claro: eu só fiz isso porque eu faria isso com qualquer pessoa. E ela também é feminista, ela entende e respeita. É isso, gente. Nos meus shows eu sempre falo: Meninos, se as meninas disseram não é não. Foi só mais um recado para que os homens respeitem as mulheres, mas entre eu e a Pitty tá tudo certo. Parem de brigar, já morreu esse assunto.