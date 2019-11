16/11/2019 | 12:10



A neta de Preta Gil, Sol de Maria, filha de Francisco Gil com a modelo Laura Fernandez, completou quatro anos de idade com uma festa no Rio de Janeiro - com o tema de Sítio do Picapau Amarelo. A pequena até se vestiu de Emília para o evento!

A pequena Emília, com a mamãe, curtiu um teatrinho do Sítio.

E sabe quem comemorou com ela? Titi e Bless, filhos de Bruno Gagliasso e Fernanda Ewbank, que brincaram com a tia Fernanda Paes Leme.

No parabéns, deu pra ver o vovô, Otávio Müller.