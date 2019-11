BC do Chile anuncia programa com até US$ 4 bi em leilões de swap cambial

13/11/2019 | 18:26



O Banco Central do Chile anunciou nesta quarta-feira a implementação de um "programa preventivo para facilitar a gestão de liquidez em dólares e pesos do sistema financeiro". A atuação por meio de leilões de swap cambial busca mitigar eventuais tensões nos mercados financeiros, diante de "acontecimentos sociais recentes" e também da liquidez menor que normalmente se nota na última etapa do ano, afirma a instituição em comunicado.

O peso chileno atingiu ontem mínima histórica ante o dólar, em meio a tensões sociais e grandes protestos contra o governo do presidente Sebastián Piñera. Os manifestantes têm uma pauta ampla, com pedidos que vão desde a remoção de pedágios a mudanças na previdência e no ensino até uma nova Constituição. Em meio aos protestos, investidores têm mostrado cautela com a possível deterioração da economia chilena.

O BC diz que oferecerá um programa de injeção de dólares que considera um montante de até US$ 4 bilhões, por meio de licitações de compra de swap de divisas a 30 e 90 dias de prazo e com um prêmio mínimo da Libor mais 200 pontos-base. Complementarmente, será oferecido um programa de operações de recompra (repo), informa.

As medidas se implementarão a partir desta quinta-feira, 14, até 9 de janeiro de 2020. O comunicado detalha esse calendário, mas também diz que pode haver modificações a depender da avaliação do conselho do BC sobre as condições do mercado.