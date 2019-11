Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



14/11/2019 | 07:00



A Netflix apresentou nova prévia sobre o material da segunda temporada do seriado You. Em suas redes sociais, o serviço de streaming mostra vídeo que tem Joe Goldberg (papel de Penn Badgley) e os novos personagens do programa.

Desta vez, o personagem principal deixa Nova York e se muda para a cidade de Los Angeles, onde se mostra apaixonado – e obcecado – pela aspirante a chef de cozinha Love Quinn (Victoria Pedretti, de A Maldição da Residência Hill). Nomes como Ambyr Childers e Chris D’Elia também estão no elenco da série, que terá dez capítulos. O segundo ano de You tem estreia marcada no acervo da Netflix em 26 de dezembro.