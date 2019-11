Raízes de árvore destroem calçada do Rudge Ramos, em São Bernardo

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



13/11/2019 | 07:00



Moradores da Rua Aurá, no Rudge Ramos, em São Bernardo, reivindicam providências sobre árvore que, além de encostar nos fios de alta-tensão, quebra a calçada do Conjunto Residencial Milton Tavares Paes com o crescimento das raízes.

Segundo a síndica do condomínio, a professora aposentada Terezinha Valdrigue, 75 anos, a calçada com rachaduras e em desnível oferece risco aos idosos que transitam pelo local, indo e vindo da UBS (Unidade Básica de Saúde) Mussolini. Terezinha relatou que já foram diversos os episódios de quedas. “Não raro, eles se queixam com o porteiro, mas não é responsabilidade nossa”, lamentou. A síndica afirmou que já fez vários pedidos à Prefeitura.

Sobre a poda da árvore, a Enel afirmou que o serviço está agendado para hoje, a depender das condições climáticas.

PONTO DE TÁXI

A síndica também reclamou de um ponto de táxi com as telhas soltas, na esquina com a Avenida Caminho do Mar. “Os idosos sentam para descansar e podem ser atingidos”, alertou. A Prefeitura de São Bernardo informou que equipe do departamento de Parques e Jardins irá realizar vistoria no local. Quanto ao abrigo de táxi, a administração vai acionar o coordenador do ponto e exigir a execução dos devidos reparos.