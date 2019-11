Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



10/11/2019 | 13:52



A entrada para o segundo dia da prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) foi tranquila na unidade da Anhanguera, no Rudge Ramos, em São Bernardo. O local, que é um dos maiores colégios para a aplicação dos questionários na região, teve os portões fechados oficialmente às 13h03. Não houve atrasados que ficaram para fora, porém um candidato que estava sem a xerox do documento autenticado não conseguiu fazer a prova.

Neste último dia, os alunos precisam responder 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza. A aplicação que começou oficialmente às 13h30 vai até às 18h30.

O estudante do colégio Termomecânica Engler Reis Aquino dos Santos, 16 anos, estava tranquilo para a realização do exame. "Estudei bastante o ano inteiro e também a minha primeira opção é a Fuvest (prova para ingressar na Universidade de São Paulo)", contou.

No total, 60.733 moradores do Grande ABC se inscreveram para o exame, que seleciona alunos para universidades federais em todo Brasil. O gabarito será publicado no dia 13 e em janeiro, ainda sem data definida, os resultados individuais.