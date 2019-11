Do Dgabc.com.br



10/11/2019 | 13:05



Oficiais do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros promoveram, neste sábado (9), atividades educativas junto aos moradores da comunidade Sítio Joaninha, em São Bernardo, ministrando instruções sobre prevenção de incêndios, acidentes domésticos e primeiros socorros. Além disto, parte do efetivo continua participando do treinamento preparatório para as chuvas de verão, auxiliando a população a estar pronta para atuar nas enchentes, alagamentos, e escorregamentos de terra.

O objetivo do efetivo é, além de promover segurança e realizar socorros, criar elos de relação com os munícipes do Grande ABC.

Fotos: Divulgação/Corpo de Bombeiros