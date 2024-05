CPTM coloca como meta acessibilidade em Sto.André e Mauá

As obras de modernização e acessibilidade nas estações de Santo André e Mauá, da Linha 10-Turquesa, voltam a ser tema de debate na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Com a publicação do edital prometida para o ano passado pelo presidente da companhia, Pedro Moro, as intervenções agora aparecem como compromisso no Plano de Negócios 2024 e Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 da empresa, que define como uma das metas a assinatura do contrato para começo das construções. O documento faz parte do Relatório Integrado 2023 da CPTM, publicado no último mês.

Nele, consta que foram concluídos os projetos para as adequações à acessibilidade (Norma Regulamentadora No. 24 e AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) das estações Santo André, Mauá e Itaquaquecetuba. A meta 5 do documento, “elevar a eficiência operacional e a gestão dos ativos da CPTM, visando melhorar a experiência e a jornada do cliente”, no item 1, “adequar acessibilidade e NR24 em 100 % das estações até 2026”, põe como compromisso da companhia para 2024 assinar contrato de obras de acessibilidade nas Estações Santo André e Mauá.

No ano passado, obras de modernização e acessibilidade nas estações Santo André e Mauá já haviam sido prometidas. A previsão de publicação do edital para início das obras deveria ocorrer ainda em 2023, conforme anunciado pelo presidente da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), Pedro Moro, durante a entrega das intervenções de adequação da estação São Caetano (Prefeito Walter Braido), em abril do último ano.

“A estação de Santo André tem um porte superior, como é São Caetano, então é uma obra um pouco maior para se atender. Será refeita em cima da própria estação, mantendo o aspecto do local, mas totalmente moderna”, afirmou Pedro Moro na ocasião. Segundo a CPTM, o processo para a contratação de obras está em andamento e deverá ser realizado nos mesmos moldes das estações Utinga, Prefeito Saladino e São Caetano, mas ainda não há previsão para o início da licitação para as obras. Após a assinatura do contrato com o vencedor do certame, o prazo estimado para conclusão das obras é de 30 meses.

Na estação de São Caetano, foram entregues melhorias nos pisos, iluminação, sonorização e pintura dos quatro pontos de embarque, além da passarela metálica que liga todas as plataformas, que possuem quatro elevadores. Além disso, a estrutura existente recebeu melhorias, com novos sanitários acessíveis, pintura das escadas de acesso ao túnel com instalação de corrimãos modernos e comunicação visual para pessoas com baixa ou nenhuma visibilidade.

SISTEMAS DE ENERGIA

No item 4 do relatório, a companhia coloca como foco “concluir 100% das ações de modernização dos Sistemas de Energia, Sinalização e Telecomunicações da Linha 10 até 2026”. Entre os pontos desejados estão: “realizar fabricação/teste dos intertravamentos da nova sinalização CBTC (Controle de Trens Baseado em Comunicação) na Linha 10; entregar a nova Cabine Seccionadora Utinga; e assinar contrato de obras civis para a construção da Subestação de Energia Santo André.

As subestações são instalações do sistema elétrico fundamentais para alimentar os trens metropolitanos através da rede aérea de tração, bem como linhas de distribuição entre subestações e outros sistemas vitais (sinalização) para excelência e segurança da operação ferroviária.

As cabines seccionadoras de tração são instalações de energia localizadas estrategicamente no trecho entre subestações retificadoras e terminais de linhas. A função principal delas é interromper o fornecimento de energia em uma parte reduzida da linha de contato entre duas subestações, no caso de abertura de um disjuntor das subestações.