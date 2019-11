José Loreto sobre ser parecido com o atual namorado de Débora Nascimento: - Bom para ela!

08/11/2019 | 12:11



Após o fim de seu casamento com José Loreto, Débora Nascimento engatou um namoro com Luiz Peres! E, aparentemente, há comentários indicando que o atual da atriz se parece um pouco com o ex-marido. E falando justamente sobre isso, Loreto foi entrevistado pelo TV Fama e opinou sobre se ele se acha mesmo parecido com o namorado de sua ex:

- Não, já ouvi falar, mas não ligo e tudo bem se for parecido, que ótimo, né? Bom para ela!, disse, rindo.

Em seguida, diz:

- Vida que segue! Filme, trabalho e a minha filha [Bella, fruto do casamento com Débora], que é a minha preciosidade. O resto é resto.

Falando em trabalho, o próximo grande projeto de Loreto é no cinema! O astro irá viver Sidney Magal e, além de já ter começado a fazer aulas de dança, contou que deve passar um tempo com ele, antes das filmagens:

- Tô nesse processo de construção, mas já tem um homem mais feminino aqui, um quadril mais solto.