Melhorias nos córregos Colina e Saracantan ficam prontas em março

07/11/2019 | 07:00



A primeira etapa do projeto integrado de urbanização, canalização, implantação de sistema viário, produção habitacional e revitalização de equipamento esportivo na região dos córregos Saracantan e Colina, no bairro Montanhão, está prevista para ser concluída em março de 2020. Com investimentos totais de R$ 80 milhões, o conjunto de obras promete beneficiar pelo menos 1.670 famílias dos bairros Vila Vanguarda, Canarinho, Vila Feliz e adjacências.

Nesta etapa, serão entregues obras de canalização, além de rotatórias na Avenida Wallace Simonsen e no cruzamento da Avenida Pery Ronchetti com a Avenida Luiz Pequini. “Ciclovia de 500 metros está surgindo, além do mais importante: novo sistema viário, conectando a Rua dos Vianas à Avenida Pery Ronchetti”, detalhou o prefeito Orlando Morando (PSDB).