Força máxima

Do Diário do Grande ABC



06/11/2019 | 10:54



Extremamente promissora a notícia de que as sete cidades que formam o Grande ABC voltam oficialmente a integrar as cadeiras do Consórcio Intermunicipal. De que Diadema, fora da entidade desde 2017, acerta o retorno oficial ao grupo. E de que o colegiado, com atitude de extremo bom-senso, facilita a quitação da dívida do município para que este possa recuperar seu lugar à mesa.

É fato que em uníssono as vozes se tornam mais potentes, conseguindo alcançar notas mais elevadas e, assim, serem melhor ouvidas, compreendidas e assimiladas. E que a fragmentação, além de não gerar benefício ao dissidente, ainda contribui para o enfraquecimento da região como um todo.

Entrave principal ao retorno de Diadema, a dívida calculada em R$ 10 milhões pelo Consórcio e estimada em R$ 2 milhões pela Prefeitura começa a ser equacionada. A forma “mais confortável”, como frisou o atual presidênte da organização, Paulo Serra, passa pela definição de um valor de consenso, que será estabelecido após o Poder Legislativo diademense aprovar a volta. A partir daí, ocorrerá divisão em 200 parcelas, tempo máximo permitido pelo regulamento da instituição.

Que assim seja. São Caetano e Rio Grande da Serra, que permaneceram em período de quarentena, longe do Consórcio Intermunicipal, já retomaram seus assentos. E que em breve seja a vez de Diadema. Até porque os representantes da cidade já acompanham as reuniões. Com a formalização do acordo poderão manifestar-se ativamente nos encontros e pautar as demandas.

Regionalismo sempre foi uma bandeira deste Diário. Dessa forma, é motivo para júbilo constatar a reconstrução da entidade que, ao longo de sua história, contribuiu sobremaneira para o crescimento e desenvolvimento do Grande ABC.

Juntas, as cidades têm maior capacidade para postular melhorias. Há necessidades extremamente importantes e que precisam ser destravadas. E a desunião do Grande ABC certamente tornará o caminho mais difícil.