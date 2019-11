Chris Flores fala sobre a briga com Ana Hickmann: - Eu não sei o que aconteceu

03/11/2019 | 15:11



A treta aconteceu faz tempo, mas Chris Flores voltou a falar sobre ela! A aprestadora trabalha no SBT atualmente, mas antes de ir para a emissora de Silvio Santos comandou o Hoje em Dia, na Record TV, ao lado de Ana Hickmann. Porém, algo rolou nos bastidores do programa e hoje em dia elas não se falam mais. Babado! Em entrevista ao TV Fama, a morena voltou a falar sobre o assunto.

Chris disse que após o desentendimento elas nunca mais se encontraram, mas disse que está aberta pára uma conversa. A apresentadora do Fábrica de Casamentos falou que em nenhum momento teve uma briga ou algo do gênero e diz que nenhuma das duas precisa pedir perdão. Mas se não teve treta, o que aconteceu? Bom, isso a comentarista do Fofocalizando não respondeu:

- Foi tudo um mal entendido. Eu sempre estarei de coração aberto para receber quem quer que seja, inclusive ela, que foi uma grande colega de trabalho. Eu não sei o que aconteceu, se alguém souber me avisa! Eu sei que a gente seguiu a vida e eu desejo o melhor para ela.

Ana Hickmann segue trabalhando na Record TV e Chris disse que não teria problemas em voltar para a emissora, por mais que seu contrato com o SBT seja vitalício:

- Sempre estou aberta a trabalhar onde me faz bem. Saí com as portas abertas e voltaria a trabalhar porque sei que é uma emissora digna que oferece trabalho para muita gente. Acho que a gente nunca pode fechar as portas em nenhum lugar.

No canal televisivo da família Abravanel, a morena apresenta o reality Fábrica de Casamentos e a cada episódio aparece com um vestido mais glamouroso que o outro.