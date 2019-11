Caçulinha que está afastado do Domingão do Faustão conta que voltaria para o programa: Claro. Sempre disposto!

02/11/2019 | 18:10



Além de Fausto Silva, o Domingão do Faustão também teve outros nomes muito conhecidos pelo público, o que é o caso de Rubens Antônio, o Caçulinha, que dedicou cerca de 25 anos no ar ao lado do apresentador do dominical.

Hoje, o maestro que está com os seus 79 anos de idade muito bem vividos, deu uma entrevista para o programa da Mariana Godoy, da Rede TV!, e contou os reais motivos que o fizeram sair do ar depois de longos anos de dedicação.

Acabou a música, acabou a orquestra, as coisas lá foram mudando e voltou só depois de uns anos, mas aí eu já estava no Ronnie Von!

Para quem não sabe, Caçulinha fez toda a parte musical do programa Todo Seu, apresentado por Ronnie Von antes mesmo dele sair do ar. A apresentadora foi direto ao ponto chave da questão e chegou até a perguntar para o maestro se ele voltaria para a Rede Globo e ele não titubeou para responder.

Sempre disposto, nunca se fala não para trabalho. Claro que sim!

Estamos aguardando por esse possível retorno, né?