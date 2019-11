Prefeitura projeta Cras e centro comunitário no Sítio dos Vianas

Da Redação



Imóvel abandonado há 11 anos na Praça Maria Mariano, Sítio dos Vianas, em Santo André, abrigará Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e centro comunitário. A estimativa da Prefeitura é a de que os equipamentos beneficiem 8.000 moradores da região, atualmente atendidos pelo Cras Vila Luzita.

A destinação do imóvel foi decidida pelos próprios moradores do Sítio dos Vianas, que participaram no ano passado de consulta pública. Conforme a gestão Paulo Serra (PSDB), a estrutura do prédio está em boas condições, sendo necessários reparos na parte elétrica, nas portas e na fiação.

Além da entrega do Cras e do centro comunitário, a Praça Maria Mariano receberá intervenções na quadra e playground. Serão investidos R$ 500 mil. “Podemos dizer que será uma miniPraça Cidadania, que vai oferecer cursos do Fundo Social de Solidariedade, assistência social e, principalmente, cultura, esporte e qualidade de vida”, destacou o prefeito durante vistoria no local ontem.