Pedro Scooby comemora início de campeonato de surfe e cita frase de Anitta

31/10/2019 | 09:11



Pedro Scooby está dando o que falar no Instagram por causa de postagem polêmica em que cita frase dita pela ex-namorada Anitta! Na última quarta-feira, dia 30, o surfista publicou uma foto revelando que deu início a mais um campeonato no surfe de ondas gigantes de Nazaré, em Portugal, fazendo referência à famosa declaração da cantora durante participação no Rock in Rio deste ano.

Hoje eu quero agradecer a mim mesmo Kkk.. Brincadeira!, começa ele, citando frase da cantora.

E continua:

Estou de volta ao jogo, campeonato mundial de onda gigante da WSL e estou pronto! A janela de espera começa em três dias e no maior dia vai rolar! Time Brasil, eu e Rodrigo Koxa (dono do recorde do Guiness de maior onda da história) vamos fazer de tudo pra representar! De volta ao jogo!, diz ele na legenda.

Após a indireta, Scooby recebeu comentários de internautas sobre o assunto:

Tu não esquece a Anitta, né?, escreveu um seguidor.

Socorro! Corre aqui, Anitta!, disse outro.

Para quem não se lembra, Anitta e Scooby tiveram um breve e intenso namoro neste ano, surpreendendo todo mundo pelo término no final de agosto