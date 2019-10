Protagonista de Supernatural, Jared Padalecki é preso por agressão e alcoolismo

28/10/2019 | 10:10



O ator Jared Padalecki, famoso por interpretar Sam Winchester na série Supernatural, foi preso na manhã do último domingo, dia 27, em Austin, no Texas, Estados Unidos. Segundo informações do site TMZ, Jared foi detido na saída de uma boate chamada Stereotype, onde ele já é conhecido e até é sócio. Por enquanto, o artista enfrenta duas acusações de agressão e uma de intoxicação pública, ou seja, alcoolismo.

Testemunhas oculares afirmaram ao veículo que Jared agrediu um barman dentro do estabelecimento. Do lado de fora, um amigo do ator tentou acalmá-lo, o que não adiantou. Jared ainda teria agredido o gerente do local. Eventualmente, ele foi detido pelos policiais - mas ainda teria tentado subornar as autoridades.

A fiança de Jared é estimada entre 5 mil a 15 dólares (de 20 a 60 mil reais), mas ainda não se sabe se o ator permanece preso.