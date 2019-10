Tatá Werneck rebate seguidor que a chamou de riquinha reclamona após desabafo sobre o pós-parto e em nova foto da filha declara: Chega de exposição

27/10/2019 | 11:11



Tatá Werneck tem compartilhado todos os momentos do nascimento de sua filha, Clara Maria, fruto da relação com Rafael Vitti, nas redes sociais. Apesar de dividir cliques divertido e para lá de fofos dessa fase especial de sua vida, a atriz e humorista não ficou isenta de comentários negativos e acabou perdendo a paciência com um internauta que a chamou de riquinha reclamona por ela ter desabafado sobre as dores que está sentindo no pós-parto.

Sensação desse pôs operatório da cesariana: eu estava andando, alguém me puxou pelo cabelo, deu 20 tapas na minha cara, me jogou no chão, pisou na minha barriga e um senhor com um arpão enfiado nas costas passou e falou chupa tata. Fora isso, me sinto bem, escreveu ela.

O seguidor, então, disparou:

Igual qualquer mãe, riquinha reclamona chata pra c****o.

Sem paciência, Tatá se revoltou contra o rapaz e rebateu a ofensa:

Vai tomar no teu c** vai meu amor. Estou expondo a dificuldade justamente pras mulheres verem que não foi só com elas! Para as pessoas verem que as mulheres sofrem. Que tem que valorizar pra c***e o esforço da mulher. Seu imbecil.

Mais tarde, Tatá decidiu fazer mais uma brincadeira com sua filha, reconhecendo toda a exposição que tem feito da recém-nascida na internet:

Chega de exposição. Vocês estão querendo #publis às minhas custas. Quando eu fizer Malhação vou expor toda a verdade pra galera do Vídeo Show nova formação, escreveu na legenda da foto abaixo, em que Clara Maria aparece com a mão diante da câmera.