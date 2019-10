Pai de Anitta revela planos para o encontro com o novo filho: Só na hora a gente sabe quando a lágrima rola

26/10/2019 | 10:11



Mauro Machado, mais conhecido como Painitto, falou que espera a filha, Anitta, voltar de viagem, para que eles encontrem o filho que ele descobriu ter recentemente. Na noite da última sexta-feira, dia 25, durante participação no Teleton, do SBT, o pai da cantora contou dos planos para conhecer o herdeiro recém-descoberto.

Ele disse que ainda não deu tempo para curtir a nova família, pois não encontrou com ninguém e que está esperando Anitta voltar de viagem para todos poderem se conhecer ao mesmo tempo, em uma reunião familiar de quatro ou cinco pessoas. Sobre como irá se sentir nessa hora, o pai da artista declarou:

- Só na hora a gente sabe quando a lágrima rola!

Enquanto Mauro está incerto sobre como irá se sentir, Anitta já gravou vídeos chorando e dizendo que estava muito feliz com a descoberta. Além de um irmão, ela também ganhou uma sobrinha, já que o rapaz, chamado Felipe Terra, de 31 anos de idade, é pai de uma menina chamada Letícia. Sem receios, a artista já avisou que quer os novos membros da família na ceia de Natal deste ano. Sobre o assunto, Painitto explica que o primeiro encontro ainda não aconteceu e, portanto, não dá para saber como será o futuro.

Mauro ainda declarou que Anitta fala desse jeito, mas adora trabalhar e poder arranjar um show bem no dia do Natal e acabar com os planos da ceia da família. Ao final do bate-papo com a imprensa, Painitto foi questionado sobre como estava sua relação com Léo Dias, mas se recusou a falar sobre o assunto. A polêmica veio após o jornalista, que é bastante próximo da cantora, divulgar informações comprometedoras sobre Mauro, alegando que ele traiu Miriam Macedo, mãe de Anitta, durante o casamento, e que foi um pai ausente na vida de Anitta e Renan.