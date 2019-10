25/10/2019 | 09:27



Os juros futuros retomam a trajetória de queda na manhã desta sexta-feira, 25, alinhados ao movimento do dólar ante o real e outras moedas emergentes. A queda se dá também a apenas cinco dias da decisão do Copom, que deve resultar em mais um corte de 50 pontos-base da Selic, para 5,00%, conforme mostra a precificação na curva de juro e apostas do mercado.

Às 10h11 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,450%, na mínima, de 4,457% no ajuste de quinta-feira, 24. O DI para janeiro de 2023 exibia 5,450%, de 5,480%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 marcava 6,110%, na mínima, de 6,150% no ajuste anterior.