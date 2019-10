Taxista mata comerciante a facadas em Santo André

Júnior Carvalho

19/10/2019 | 19:06



O taxista Sebastião de Oliveira Seixas Filho, 60 anos, matou a facadas o comerciante Eduardo Gomes Martins, 47, na madruga de sábado, no bairro Silveira, em Santo André, após brigarem pelo fato de a vítima transitar na contramão.

O crime aconteceu por volta das 3h. De acordo com a Polícia Civil, o bate-boca começou quando o taxista, que estava acompanhado da namorada e da cunhada, reclamou com o comerciante por estar na contramão, na Rua Natal, e com o farol alto. A vítima, segundo o boletim de ocorrência, havia entrado na via, junto com a mulher, para deixar um casal de amigos que reside no local.

A mulher do comerciante afirmou à polícia que, após deixarem os amigos, saíram do local, mas o marido retornou quando percebeu que Seixas Filho seguia xingando. O comerciante, então resolveu questioná-lo e pedir para ir embora, quando iniciou-se outra discussão.

O comerciante e sua mulher seguiram, mas o taxista, que deixou suas acompanhantes no local, passou a persegui-los. Os dois carros entraram em uma rua sem saída, próxima de onde iniciou a discussão, e nova briga começou, culminando com o esfaqueamento, que atingiu o abdômen do comerciante. Martins foi socorrido e levado para o CHM (Centro Hospitalar Municipal) de Santo André, onde passou por cirurgia mas não resistiu aos ferimentos.

Seixas filho foi encontrado pela PM (Polícia Militar) nas imediações da Avenida Firestone. Ele, que fraturou o pé esquerdo durante a briga, confessou o crime, mas disse aos jornalistas que o ato foi em legítima defesa. “Foi sem querer. A pessoa (vítima) era forte e veio em cima de mim”, alegou. Ele foi levado para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Santo André. “O autor alegou legítima defesa, mas (a história) não bate. De qualquer maneira, teve o dolo”, disse o delegado Roberto Von Haydin Junior, do 1º DP (Centro) de Santo André, onde o caso foi registrado.

O taxista será indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil, que é crime hediondo, e, se condenado, pode pegar de 20 a 30 anos de prisão.