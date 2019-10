19/10/2019 | 16:10



Parece que dentro da casa de Michel Teló tem uma pessoinha que também está apaixonado por música. Isso mesmo, Teodoro, o filho mais novo do cantor, já havia mostrado anteriormente os seus dotes musicais e o papai, que é extremamente babão filmou tudinho do pequeno cantando.

Agora foi a vez de Teodoro se arriscar em novos cantos musicais e Michel Teló compartilhou com seus fãs e seguidores neste sábado, dia 19, um dos momentos mais fofos do garotinho. O cantor mostrou em seus Stories, seu filho com Thais Fersoza, sentado na bateria.

E não foi só isso, o pequeno Teodoro até tentou se arriscar apertando algumas teclas da sanfona do papai. Será que logo ele ganha uma pequena para chamar de sua?