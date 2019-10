Erro incrível elimina São Bernardo FC do Paulista Sub-20

Anderson Fattori



19/10/2019 | 11:27



O São Bernardo FC pagou caro por erro administrativo inacreditável no Campeonato Paulista Sub-20. O Tigre, que havia se classificado para as quartas de final e enfrentaria o Corinthians, acabou eliminado por utilizar, mesmo que no banco de reservas, goleiro da equipe sub-17 que não estava inscrito. A falha, considerada imperdoável pelo presidente Edinho Montemor, deu de bandeja a vaga para o São Caetano.

O fato aconteceu dia 27 de setembro, quando o Tigre recebeu a Ferroviária no Estádio do Baetão e venceu com facilidade, por 3 a 0. Na ocasião, o goleiro Pedro Paulo, do time sub-17, foi chamado para compor o grupo e ficou o tempo todo no banco de reservas. Apenas por compor a lista de jogadores, o clube acabou punido porque ele não estava inscrito no torneio da categoria sub-20.

“Em 15 anos de São Bernardo nunca passamos por nada parecido com isso. É inadmissível uma falha como essa, um erro primário, sem nenhum tipo de justificativa. Imperdoável. Estou muito chateado porque estávamos fazendo uma grande competição, iríamos enfrentar o Corinthians com chances de chegar a uma inédita semifinal e o sonho foi interrompido”, lamentou o presidente Edinho Montemor.

O São Bernardo FC mantém parceria com o CAD (Clube Atlético Diadema) – que está se transferindo para Ribeirão Pires – para as categorias de base. O funcionário que cometeu o erro não teve o nome revelado, mas, segundo Edinho, é o responsável pelos registros de jogadores da parceria. “É uma pessoa que trabalha com isso. Teria de ter visto que o jogador não estava inscrito no torneio sub-20, apenas no sub-17. Essa foi uma mudança recente do regulamento e ele não se atentou. Imperdoável, um erro individual e infantil, que não se pode acontecer. Prejudicou um time inteiro”, criticou o presidente.

Edinho disse que não vai tomar atitude contra o funcionário porque o acordo com o CAD termina em janeiro, na Copa São Paulo de Juniores, e como o time está se fixando em Ribeirão Pires, o acordo não será prorrogado.

“Claro que todo mundo ficou triste porque vínhamos muito bem, mas agora já foi e temos de levantar a cabeça, aprender com o erro. Esse time vai disputar a Copa São Paulo em janeiro e tenho certeza de que fará uma grande competição pelo São Bernardo”, projetou o dirigente.