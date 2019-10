Termomecanica implementa automatização de logística

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



20/10/2019 | 07:12



A Termomecanica, empresa do setor de cobres e ligas, implementou projeto de automatização da gestão de armazenamento e logística na fábrica de São Bernardo. A primeira fase foi implantada há aproximadamente dois meses e, a segunda, deverá estar totalmente instalada até o fim de 2019.

As duas fases da iniciativa contemplam técnicas avançadas de armazenamento e gestão por meio de sistema automatizado, que visa proporcionar, ao final do projeto, ganhos na produtividade. O intuito é a governança total do processo, com acompanhamento e rastreamento, iniciada na venda, checagem da disponibilidade em estoque, separação dos pedidos, até a entrega do material.

“Espera-se que, com a conclusão do projeto e a implementação de um sistema de picking automático (separação, preparação dos pedidos de, leitura de códigos de barra e a emissão de documentos de forma automática), o ganho seja de aproximadamente de 24 a 48 horas no tempo de processamento dos pedidos de venda. A separação de pedidos é uma atividade de logística intensa, morosa e bastante custosa, justamente por demandar muito tempo, mão de obra e recursos”, afirmou o gestor da área de logística Bruno Vianna.

A expectativa é fazer o processo com menos da metade do tempo em que ele é feito hoje. “Com a finalização do projeto, o processamento será feito com mais agilidade e qualidade, gerando uma vantagem competitiva para o negócio. O tempo de processamento de pedido na área de logística demora em média 24 horas para materiais unitizados e 48 horas para materiais a granel. Com o picking automático para os materiais unitizados, este tempo será eliminado, ou seja, de 24 horas para zero hora. Já com relação aos materiais a granel, o ganho será de aproximadamente 30 minutos, pois ainda existirá o processo de separação manual de barras”, disse Viana.

A Termomecanica não divulgou o investimento. A empresa afirmou que não foram feitas demissões, já que a automatização visou o aumento de produtividade e de competitividade, e não substituição de mão de obra.