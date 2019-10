Pronto para funcionar

Vinícius Castelli



18/10/2019 | 07:30



As portas estão abertas novamente. Após ficar desde setembro fechado, o Teatro Municipal de Mauá (Rua Gabriel Marques, 353) está pronto para retomar agenda e receber o público. O espaço, que já havia sido reformado em 2017, precisou passar por algumas readequações.

Uma delas, e a mais importante, foi para que o Municipal tivesse AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), documento que garante a segurança do local. Segundo Edimilson Caio Evangelista, secretário de Cultura e Juventude de Mauá, “o teatro tinha total condição de receber o público com segurança, pois tinha brigada, os extintores (de incêndio), saídas de emergência. Faltava um sistema de alarme (sonoro) que é ligado com a bomba de água externa”, explica. O responsável pela pasta diz que foi necessário mexer na estrutura hidráulica, interligada à rua.

Além disso, o local ganhou novos pintura, extintores de incêndio e fiação elétrica. Teve readequação das portas, para questão de fuga. “Foi dada uma realçada geral no teatro. Desde o jardim até todas as instalações para que a população perceba essa readaptação”, afirma. O sistema de ar-condicionado, que também estava com problemas, passou por reparos, segundo ele. E com a reabertura do local, a Pinacoteca Municipal, que fica no saguão do espaço, também volta à ativa agora.

Apesar de comemorar as novidades, Evangelista afirma que foi um período de prejuízo, porque deixou de arrecadar com bilheteria. “O teatro estava todo agendado até o fim do ano. E continua. Algumas produções tiveram de ser remanejadas. Criou um pouco de mal-estar, mas com o tempo a comunidade cultural da região, e até de fora, conseguiu compreender nosso momento difícil”, explica.

Para marcar a reabertura, será realizada amanhã no local, a partir das 16h, a Festa da Primavera, com diversas atrações artísticas. Apresentações de DJ Alemão Fyah, Carlinhos Brasil e Banda Lyra estão confirmadas. Domingo, a partir das 16h, o local recebe o espetáculo Amor e Comédia (foto acima, à esq.). A entrada também é gratuita. “Fazemos isso em clima de festa, com presença da comunidade cultural, alunos das oficinas, autoridades e programação bem farta”, diz Evangelista.