Venda de celulares registra alta que não acontecia desde 2016

Da Redação, com assessoria



16/10/2019 | 18:48

Os meses de abril, maio e junho de 2019 foram atípicos para o mercado brasileiro de celulares. É o que revela o IDC Brazil Mobile Phone Tracker Q2/2019, estudo da IDC Brasil.

No período, foram vendidos 852 mil de feature phones, os celulares mais simples do mercado, apresentando crescimento de 34% em relação ao segundo trimestre de 2018. Um aumento não ocorria desde o terceiro trimestre de 2016, quando o cenário econômico fez o consumidor buscar aparelhos mais baratos e registrou alta de 48%. O mercado de smartphones também teve crescimento de 6,2%, com 12,1 milhões de unidades comercializadas, superando as previsões que indicavam queda de 6%.

De acordo com Renato Meireles, analista de Mobile Phones & Devices da IDC Brasil, as vendas de features phones foram impulsionadas pela entrada de um novo sistema operacional para a categoria, o KaiOS. Ele deixou os celulares mais inteligentes e passou a atender ao consumidor que prefere modelos simples e fáceis de usar, mas que não abre mão de usar os aplicativos que já fazem parte da rotina do brasileiro.

Com as inovações, o preço do celular aumentou 4% e passou a custar, em média, R$ 132. A receita também cresceu e no segundo trimestre de 2019 foi de R$ 112, 7 milhões – 39,3% maior que no mesmo período do ano passado.

Já o aumento no segmento de smartphones aconteceu pela renovação do portfólio de algumas fabricantes. “O consumidor encontrou aparelhos com recursos novos, especificações bem diferenciadas e atributos muito esperados nos últimos meses”, aponta Renato. A entrada de novas marcas no País também marcou o período. O preço médio dos aparelhos ficou em torno de R$ 1.252, o que resultou em um faturamento de R$ 15,1 bilhões, 15,6% a mais do que o segundo trimestre de 2018.

Para o terceiro trimestre de 2019, a previsão da IDC Brasil para o mercado de feature phones é de alta de 31,4%. Os smartphones, entretanto, deverão ter queda de 1%, devido ao alto estoque nos canais. Segundo Renato, as fabricantes deverão ofertar modelos com preços mais baixos e o varejo deve fazer promoções para estimular o consumo e baixar os estoques.

Vale ressaltar que, com os resultados do estudo Mobile Phone Tracker Q2/2019, a IDC Brasil reviu suas expectativas para 2019. Agora, a previsão para o mercado de feature phones passou de um crescimento de apenas 0,4% para 26,1%, com 3,2 milhões de celulares vendidos. Já o mercado de smartphones deve fechar o ano com vendas de 45 milhões de aparelhos, queda de 1,3%, pouco melhor do que o saldo negativo de 2,4% inicialmente projetado.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Como o assunto é celular, veja alguns dos modelos mais esquisitos lançados: