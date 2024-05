Ana Veterinária defende vice do PSD na chapa de Gilvan Junior

Recém-filiada à sigla e já nomeada vice-presidente do PSD de Santo André, a vereadora Ana Veterinária, oriunda do União Brasil, defendeu um nome do partido para compor a chapa governista encabeçada pelo pré-candidato Gilvan Junior (PSDB), secretário de Ações Governamentais. Ela já foi cotada para o cargo, mas acha que não é o momento de falar sobre o assunto.<EM>

“Temos ainda oito meses de trabalho pela frente, muito a ser feito para honrar os votos que recebi. Só na época certa vamos pensar na reeleição”, disse Ana Veterinária ao ser questionada pelo Diário sobre o tema. Ela, todavia, lembrou que o PSD tem um outro nome com condições de ocupar a pré-candidatura a vice: o advogado Leandro Petrin, ex-secretário de Finanças do governo.

Única mulher eleita para a Câmara de Santo André no pleito de 2020, com 4.908 sufrágios, Ana Veterinária quer usar seu potencial político para fortalecer o PSD no município, onde é presidido pelo advogado Carlos Eduardo Silva. “Fui a quarta mais votada dentre os 21 eleitos e vamos somar forças dentro do partido e torná-lo referência na cidade.”

Ana Veterinária, que decidiu deixar o União Brasil depois que o partido se aliou à pré-candidatura ao Paço encabeçada pelo vice-prefeito dissidente Luiz Zacarias (PL), contou que recebeu convites de várias agremiações, mas optou pelo PSD porque a sigla defende compromissos que são também os seus, como as causas dos animais e a das mulheres.

A vereadora lembrou que o PSD andreense conta com o apoio do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, e do vice-governador Felício Ramuth. “E não podemos esquecer da força da mulher, da andreense e referência, nossa senadora Mara Gabrilli”, pontuou.

O PSD possui hoje duas cadeiras na Câmara de Santo André – além dela, o partido conta com o vereador Vavá da Churrascaria, eleito em 2020 com 2.348 votos. Ana Veterinária disse que a agremiação trabalha com a expectativa de elevar a quatro a bancada no pleito de outubro. “Temos uma chapa de pré-candidatos muito forte, com expectativa de, no mínimo, dobrar a participação no Legislativo”, estimou.

A projeção da parlamentar está calçada na popularidade da gestão conduzida por Paulo Serra (PSDB), à qual ela dá sustentação na Câmara desde a posse, em 1º de janeiro de 2017. Com 80,1% de aprovação, segundo estudo do Paraná Pesquisas divulgado no ano passado, o tucano é o prefeito mais bem avaliado entre as dez maiores cidades paulistas.

“Faço parte desta história desde o início, ano de 2016, participando na elaboração do plano de governo na área da causa animal, atuando como diretora do Departamento de Vigilância à Saúde e agora vereadora. O modelo de gestão implementado na cidade trouxe enormes ganhos e isso é um fato, portanto a ideia é dar continuidade no trabalho realizado até aqui”, resumiu.

Uma das idealizadoras do Hospital Público Veterinário, inaugurado em abril, a vereadora não é só elogios à administração. “Posso citar a necessidade de maior investimento no serviço de castração gratuita e endurecer a fiscalização contra maus-tratos”, cobrou Ana Veterinária.