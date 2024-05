E o aeroporto regional?

Empresa espanhola que recentemente adquiriu a concessão de dez aeroportos no Brasil, entre eles o da Capital paulista, a Aena promete investir R$ 2 bilhões para ampliar a capacidade e modernizar as instalações de Congonhas, muito utilizado por moradores do Grande ABC. Sempre que informações relacionadas à infraestrutura aeroportuária são divulgadas, é reativada na memória coletiva a antiga mobilização de políticos e representantes da sociedade civil organizada para que a região contasse com o seu próprio terminal de passageiros e cargas. As sete cidades têm potencial para sediar o empreendimento. Então, o que está faltando?

A primeira proposta de implantar um aeroporto no Grande ABC surgiu em novembro de 1975, quando funcionários da Pirelli encaminharam reivindicação à Prefeitura de Santo André para construção do empreendimento às margens do Tamanduateí. A mais consistente, entretanto, data de 2011, época em que o então prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT), hoje ministro do Trabalho e Emprego, chegou a debater a ideia com a então presidente Dilma Rousseff (PT) – propunha-se utilizar terreno próximo ao Trecho Sul do Rodoanel. Recentemente, quando Márcio França (PSB) chefiava o Ministério de Portos e Aeroportos, ele classificou a ideia como viável, em entrevista a este Diário.

Enquanto as melhorias anunciadas para Congonhas são bem-vindas e certamente trarão benefícios para a mobilidade e o desenvolvimento da região metropolitana de São Paulo, questiona-se por que os estudos e o planejamento para um aeroporto no Grande ABC foram interrompidos. Marinho, entusiasta do projeto, voltou a ter voz no núcleo do poder federal, e pode, querendo, recolocar o assunto na pauta do dia. É preciso reavaliar a importância estratégica de um terminal para impulsionar o desenvolvimento socio-econômico do Grande ABC, que poderia aliviar parte da pressão sobre o empreendimento da Capital e abrir oportunidades de crescimento e conectividade para as sete cidades.