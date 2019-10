Cleo tem o Instagram hackeado e faz apelo para os fãs

16/10/2019 | 15:10



Parece que a semana dos famosos anda bem agitada em relação as suas contas serem invadidas por hackers. Anteriormente, Adriane Galisteu comentou que seu WhatsApp foi invadido e que estavam se passando por ela.

Agora foi a vez de Cleo ter a sua privacidade invadida. Durante o programa Se Joga, televisionado pela Rede Globo, a atriz comentou que entraram em suas redes sociais e chegaram até a postar um Stories com um link com vírus.

As pessoas que acessaram [link] estão vulneráveis a serem hackeadas também. Não cliquem em nenhum link! Estávamos no meio de uma divulgação super forte nas redes sociais com um monte de gente importante envolvida e me senti responsável para avisar a todos vocês do que está acontecendo.

A artista fez até um apelo para todos os fãs que acharam que era ela nesta publicação e acabaram clicando, além disso, Cleo comentou também que seu pai, Fábio Jr., não sabia do que estava acontecendo e acabou acessando o link da publicação.

O Instagram deu um apoio incrível e menos de 8 horas derrubaram o hacker. Aconteceu as 4 horas da manhã e minha equipe foi muito rápida. Agora, o meu Instagram voltou! Se caso você clicar no link, mudem as suas senhas. Até meu pai clicou sem saber e agora vai ter que trocar as senhas também.

Que barra, né?