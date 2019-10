Avamileno confirma saída do PT com protocolo de desfiliação

Raphael Rocha

15/10/2019 | 12:46



Ex-prefeito de Santo André, João Avamileno confirmou na manhã desta terça-feira (15) sua desfiliação do PT, como havia prometido no fim de semana. Ele protocolou pedido de saída junto ao diretório do partido.

Também deixam o petismo Ana Maria Avamileno e Fabrício Avamileno, mulher e filho do ex-prefeito. Além deles, o empresário Erick Eloi se desfiliou. Ele era pré-candidato a prefeito pela sigla.

No fim de semana, Avamileno reclamou de desprestígio junto à legenda, a despeito de ter ajudado a fundar o PT, em 1980, e ter sido vereador, deputado, vice-prefeito e prefeito do município - entre 2002 e 2008.

A crise foi deflagrada depois que a direção do PT encaminhou discussão para suprimir prévias para escolha do candidato do partido à Prefeitura no ano que vem. Avamileno defende o nome de Elói, enquanto a maioria da nova executiva sustenta o projeto da vereadora Bete Siraque. A direção do petismo nega manobra para favorecer Bete.

Os dois vereadores que estão no grupo de apoio à pré-candidatura de Elói se mantêm no partido, casos de Luiz Alberto e Alemão Duarte.