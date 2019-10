De volta à bancada

Miriam Gimenes



15/10/2019 | 07:40



Todos que participam de uma competição intensa e não saem vencedores, se pudessem, proporiam uma revanche. Como os competidores do MasterChef não fogem à regra, estreia hoje, às 22h45, na Band, programa com esta proposta. No páreo estarão 20 ex-participantes das seis temporadas de cozinheiros amadores do talent show, em provas ainda mais desafiadoras, dispostas ao longo de dez episódios. “Estamos construindo a oportunidade de ver o quanto eles cresceram desde que deixaram o programa e o que eles construíram no mercado gastronômico”, avalia a diretora do programa, Marisa Mestiço. O vencedor levará o prêmio de R$ 250 mil.

Dos 20 selecionados para revanche, dez serão eliminados ainda hoje, em episódio que contará com a participação da plateia. O público vai interagir com os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin e ajudar a apresentadora Ana Paula Padrão na contagem final, que desta vez será feita em um relógio digital. “Vai ser uma temporada muito emocionante desde o início porque desta vez a gente já conhece todos os personagens. É uma temporada curta, mas de torcida muito rápida”, afirma a apresentadora Ana Paula Padrão.

Entre os selecionados estão Ana Luisa, Aristeu, Bianca, Cecília, Estefano, Fábio, Fernando C., Fernando K., Haila, Helton, Iranete, Juliana, Katleen, Miriam, Raquel, Sabrina, Thiago, Valter, Vanessa e Vitor.

Os jurados também contam com o crescimento profissional destes cozinheiros após a passagem pelo talent show. “Os participantes sabem como funciona o MasterChef. Eles evoluíram bastante desde que deixaram o programa, mas vamos tirá-los da zona de conforto”, adianta o chef Erick Jacquin. Muitos dos cozinheiros se tornaram grandes chefs, estudaram, abriram seu próprio restaurante. “É impressionante a transformação de alguns deles, que enfrentam provas ainda mais difíceis do que as realizadas nas temporadas de cozinheiros profissionais”, complementa a chef Paola Carosella.

Um dos desafios que serão propostos nesta nova temporada é uma prova que durará 24 horas, em que terão de fazer três tipos de pães recheados com fermentação natural, além de um prato para acompanhá-los. Também vão cozinhar na maior embarcação da Marinha brasileira, o porta-helicópteros Multipropósito Atlântico, com tripulação de mais de 300 pessoas. “Tenho muito orgulho de ver o quanto o MasterChef influenciou e mudou as vidas de tantas pessoas. Esta nova temporada será muito mais emocionante e desafiadora do que as anteriores”, analisa o chef Henrique Fogaça.

A Discovery Home & Health também exibirá os episódios a partir de sexta-feira, às 20h30.