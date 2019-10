Motorista de aplicativo é vítima de sequestro relâmpago

Do Dgabc.com.br



13/10/2019 | 13:55



A PM (Polícia Militar) deteve um menor de 17 anos, em São Bernardo, após participar de sequestro relâmpago de um motorista de aplicativo -- cujo nome não foi divulgado -- na noite deste sábado (12). De acordo com o depoimento do homem, os criminosos deram coronhadas em sua cabeça com a parte traseira de uma arma de fogo e o colocaram no porta-malas do carro. O motorista passou uma hora trancado enquanto os ladrões faziam assaltos pela cidade.

Segundo a ocorrência, durante patrulhamento da PM (Polícia Militar) no bairro Ferrazópolis os agentes viram um veículo em alta velocidade , o que levantou suspeita. Após perseguição, os dois criminosos desceram do carro em tentativa de fuga, entretanto, o menor foi detido. Ao notar a presença da polícia, o motorista começou a gritar, foi socrrido e passa bem.