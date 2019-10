Justin e Hailey Bieber enfurecem fãs de Taylor Swift após fazerem piadas com vídeo em que cantora aparece grogue pós-cirurgia

07/10/2019 | 13:11



Taylor Swift passou por uma cirurgia e, no pós-operatório, protagonizou um momento bem engraçado, em que chora tentando comer uma banana! A situação é bem divertida, mas os fãs da cantora agora estão achando que Justin Bieber, ao ser filmado pela esposa, Hailey Bieber, estava fazendo piada com a situação.

Ao fazer uma live no Instagram, a modelo mostra o exato momento em que Justin está comendo uma fruta. Nisso, ele começa a citar frases ditas por Taylor e até imita o jeito grogue da cantora:

- Não é a banana que eu queria, não é a banana certa, não tem cabeça!

Rindo, é possível ainda ouvir Hailey falando:

- Isso é muito engraçado!

Os fãs de Taylor se sentiram atacados e logo usaram o Twitter para comentar a situação e relembrar a briga jurídica que está rolando entre a cantora e Scooter Braun, empresário de Bieber:

Justin Bieber é um dos maiores hipócritas de todos os tempos. Ele está sempre dizendo coisas do tipo: apenas amor. E então ele faz piada com a Taylor, do nada. Muito irritante. Ele é realmente obcecado pela Taylor. Scooter Braun, converse com o seu cliente, por favor. Peça para ele parar de zoar as pessoas.

Ele nem tem o direito de zoar ela, escreveu outra pessoa.

Eu nem consigo acreditar no quão obcecado ele é... me deixa triste, disse outro seguidor.

Teve gente, porém, que não viu nada demais na situação:

Ele nem está brincando com ela e a forma como a Hailey reage mostra que eles assistiram a entrevista e eles genuinamente gostaram disso e acharam engraçado. Taylor riu, Jimmy [Fallon, do The Tonight Show] riu, o público todo riu, mas Justin não pode?!