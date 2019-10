Sistema de votação de novos conselheiros tutelares apresenta problema em São Bernardo

Vanessa Soares

Do Dgabc.com.br



06/10/2019 | 16:39



Eleitores que compareceram em alguns postos de votação para eleição dos novos conselheiros tutelares, em São Bernardo, na manhã deste domingo (6), enfrentaram problemas e grandes filas.

De acordo Paulo Araújo, do Centro LGBTI do município, que acompanhou alguns eleitores, o sistema de votação oscilou durante toda a manhã em bairros como Silvina, Batistini, Riacho Grande, entre outros. "Os computadores precisaram ser reiniciados algumas vezes e o sistema demorou para voltar, provocando muitas filas", explicou.

A Prefeitura de São Bernardo confirmou as intercorrências, mas afirmou que até às 12h tudo já estava normalizado. "A Prefeitura de São Bernardo esclarece que a situação foi normalizada às 12h deste domingo. O sistema da eleição para os novos conselheiros tutelares da cidade apresentou oscilação durante a manhã, precisando ser reiniciado algumas vezes e gerando filas em alguns pontos votação. Em alguns locais, optou-se pela utilização de urnas de lonas para agilizar o processo."

Ao todo 75 novos conselheiros estão sendo escolhidos desde às 8h. São 15 em Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá e cinco em São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que vão assumir seus postos em janeiro de 2020 para um mandato de quatro anos. Historicamente, a participação da população no pleito – aberto a todo eleitor que estiver regularmente inscrito e sem pendências com a Justiça Eleitoral – e também na fiscalização do serviço é baixa, o que prejudica a eficácia do órgão público.